Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado en Guaynabo.

El crimen se reportó a las 6:22 a.m. en la carretera PR-833, kilómetro 6.7, del sector Chinea, barrio Santa Rosa II, precisó la Policía.

El informe preliminar indica que en la escena se encontró “un hombre con heridas de bala sobre el pavimento”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se encuentra de camino a la escena para emprender la pesquisa.

Con este crimen, suma 260 muertes en lo que va del año.