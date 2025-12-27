Un hombre de 56 años murió y su hijo resultó herido de bala en medio de un incidente criminal registrado anoche en el patio de la residencia familiar, en el barrio Laguna de Aguada.

El director de la División de Homicidios de Aguadilla, teniente Orlando Camacho, precisó en entrevista con Primera Hora que a eso de las 8:50 p.m. estaba la familia, compuesta por cuatro miembros, en su hogar.

“Ellos estaban en la casa, en el interior, escuchan un ruido fuera de la casa. La esposa del señor Nelson Acevedo Ríos le dice que hay alguien afuera, él decide salir de la casa y ahí lo atacan. Este caballero que lo atacó, le dispara y hiere al hijo”, relató.

El occiso fue identificado por la Policía como Nelson Acevedo Ríos, de 56 años. Su hijo de 18 años fue el que resultó herido de bala. Camacho indicó que su condición es estable y recibe asistencia en un hospital.

El teniente detalló que en el ataque había más de un malhechor. No pudo precisar si eran tres o más.

Comentó que el hombre que disparó se enfrascó con las manos con Acevedo Ríos.

“Hubo un forcejeo entre ellos, el hijo sale en defensa y ocurren los disparos”, precisó.

La Policía intenta indagar si la familia tuvo algún percance con alguna persona que pudo haber llevado a este incidente criminal.

Camacho dejó claro que, hasta el momento, “el móvil no ha sido establecido”.

Indicó que este sábado se concentra la investigación en analizar cámaras de seguridad en posibles rutas de escape, así como en entrevistas a familiares y amigos para obtener datos que puedan llevar a esclarecer el crimen.

El funcionario comentó que en la residencia se encontraba la esposa y otro hijo de 16 años, quienes resultaron ilesos.

Por otro lado, Camacho reveló que el occiso poseía expediente criminal. Se trata de “una convicción de índole sexual de hace 21 años. Después de eso, no tuvo ninguna otra convicción”.

El agente Ariel Irizarry, de la División de Homicidios de Aguadilla, está a cargo de la pesquisa.