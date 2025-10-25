Un joven de 23 años fue ultimado anoche mientras conducía una guagua por el sector Rancho Nativo, del barrio Candelaria, en Vega Alta, informó la oficial de prensa de la región policiaca de Bayamón, Mayra Ayala.

El occiso fue identificado por la Policía como Yaill E. Bruno Rosado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:50 p.m.

Preliminarmente, la funcionaria informó que la querella establece que el joven conducía por el lugar cuando le dispararon en múltiples ocasiones. Esto ocasionó que chocara contra un árbol el vehículo Nissan Pathfinder, de color rojo, que conducía.

Con este crimen, la cifra de muertos aumentó a 369 en lo que va del año. Esto representa 29 asesinatos menos que los 398 reportados para esta fecha en el 2024.