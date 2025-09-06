Un hombre murió y otro resultó herido durante un incidente registrado en Guayanilla, informó la Policía.

El crimen ocurrió a eso de las 10:50 p.m. en el área del parque, de la calle Valentín, del barrio Magas, en el mencionado municipio.

El informe policiaco detalla que los dos hombres resultaron heridos durante una balacera. Uno de los perjudicados murió mientras recibía atención médica en un hospital del área.

“Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación, al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron dos hombres heridos de bala. Los mismos fueron transportados a una institución hospitalaria del área, donde más tarde el médico de turno certificó la muerte de José l. Figueroa Ramos, de 30 años y residente de Guayanilla”, detalló la Policía.

Sobre el herido, se informó que es un joven de 25 años y residente de Ponce. Este fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas a un hospital del área, en donde un médico le diagnosticó dos heridas de bala en el abdomen. Su condición fue descrita como estable.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Limary Cobián se hicieron a cargo de la investigación.

Con esta muerte, la cifra de asesinatos en lo que va del año aumentó a 306. Esto representa 47 homicidios menos que los 353 registrados para esta fecha en el 2024.