Casi nulas las probabilidades de desarrollo ciclónico de onda tropical de camino al Caribe
El sistema está desorganizado.
La onda tropical vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) y la cual fue nombrada AL91 cuando tuvo alta posibilidad de que se convirtiera en la tormenta o huracán Gabrielle, luce este sábado desorganizada y perdió las probabilidades de desarrollo ciclónico.
El informe emitido a las 2:00 p.m. le redujo aún más el potencial de desarrollo que llegó a tener de un 90% a un 20%. Esto hizo que de ayer para hoy sus probabilidades de convertirse en un ciclón descendiera de alto a bajo.
Específicamente, el sistema tiene 20% de probabilidad de formación en los próximos dos días y 20% en los próximos siete días.
“Una onda tropical sobre el Atlántico tropical central está produciendo una pequeña zona de actividad de lluvias. Las condiciones ambientales son apenas propicias para el desarrollo, y las probabilidades de que este sistema se convierta en una depresión tropical siguen disminuyendo. Se espera que la onda se mueva generalmente hacia el oeste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, y probablemente se acerque a las Antillas Menores a mediados de la próxima semana. Los interesados en la zona deben monitorear su progreso“, informó el NHC.
La proyección es que la onda tropical afecte a la Isla en algún momento entre la tarde del martes hacia el viernes de la próxima semana. Se esperan acumulaciones de lluvia entre 2 a 2.2 pulgadas, según publicó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
La temporada de huracanes está en su periodo pico. La misma culmina a finales de noviembre.