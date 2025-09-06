La onda tropical vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) y la cual fue nombrada AL91 cuando tuvo alta posibilidad de que se convirtiera en la tormenta o huracán Gabrielle, luce este sábado desorganizada y perdió las probabilidades de desarrollo ciclónico.

El informe emitido a las 2:00 p.m. le redujo aún más el potencial de desarrollo que llegó a tener de un 90% a un 20%. Esto hizo que de ayer para hoy sus probabilidades de convertirse en un ciclón descendiera de alto a bajo.

Específicamente, el sistema tiene 20% de probabilidad de formación en los próximos dos días y 20% en los próximos siete días.

PUBLICIDAD

Relacionadas Se reduce potencial ciclónico de onda tropical en el Atlántico

[Sept 6th] 2 PM AST Tropical Weather Outlook



AL91's cyclonic formation chance continue to diminish. | Las probabilidades de formación ciclónica de AL91 continúan disminuyendo.#prwx #usviwx pic.twitter.com/ZWASJ7CPjb — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2025

“Una onda tropical sobre el Atlántico tropical central está produciendo una pequeña zona de actividad de lluvias. Las condiciones ambientales son apenas propicias para el desarrollo, y las probabilidades de que este sistema se convierta en una depresión tropical siguen disminuyendo. Se espera que la onda se mueva generalmente hacia el oeste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, y probablemente se acerque a las Antillas Menores a mediados de la próxima semana. Los interesados ​​en la zona deben monitorear su progreso“, informó el NHC.

La proyección es que la onda tropical afecte a la Isla en algún momento entre la tarde del martes hacia el viernes de la próxima semana. Se esperan acumulaciones de lluvia entre 2 a 2.2 pulgadas, según publicó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

La temporada de huracanes está en su periodo pico. La misma culmina a finales de noviembre.