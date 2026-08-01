Un hombre fue asesinado a las 7:35 a.m. de este sábado en Loíza, informó la Policía.

Los hechos se registraron en el kilómetro 5.2, de la carretera PR-188, en el sector Villa Vaca, precisó la Uniformada en su informe

La información preliminar apunta a que “un ciudadano alertó a la Policía sobre una persona muerta en el lugar antes mencionado. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Tampoco se ha identificado el móvil del crimen.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Con este crimen, suman 270 asesinatos en lo que va del año.