Un hombre fue asesinado a eso de las 11:56 de la noche del sábado, en la carretera 174, Ramal 833, del Barrio Guaraguao, en Guaynabo.

Según la investigación de agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, luego de recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre un herido de bala en el mencionado lugar, las unidades policíacas encontraron a un hombre identificado como Manueli Vargas Camacho, de 49 años, con varias heridas de bala. El occiso fue atendido por paramédicos, de Emergencias Médicas, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

Según se indicó, mientras la víctima se encontraba en los predios de un colmado, un individuo se le acercó y realizó varios disparos y se marchó del lugar.

En la escena se ocuparon varios casquillos de bala calibre .40.

El agente Abraham Soberal, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón y la fiscal Mónica Pérez, se hicieron cargo de la investigación.