Una muerte violenta fue reportada en la mañana del domingo en la carretera #181, frente a la Iglesia Católica del barrio Santa Rita, en Gurabo.

Según datos preliminares, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El occiso no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto al fiscal de turno, se dirigen hacia la escena.