Un incidente de crueldad animal se reportó hoy eso de las 1:30 p.m. en la calle Celso Balbosa, intersección con la esquina Ponce de León, en Caguas.

Según alegó el querellante, identificado como Ramón Silva Rojas, un can de la raza Pitbull se encontraba en los alrededores de su residencia y al abrir la puerta principal para sacar a su perrita, el can entró y atacó a su mascota.Según Silva Rojas, al tratar de controlar la situación, el pitbull intentó morderlo y en medio de la circunstancia, al ver que el perro no soltaba a su mascota, tomó un martillo y le dio un golpe hasta que pudo rescatar su perra, pero ocasionándole la muerte al pitbull.

La agente Vázquez, adscrita al Distrito de Caguas, investigó preliminarmente el caso y consultará con la fiscal Wilda J. Nin.