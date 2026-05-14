Un matrimonio enfrentó cargos criminales por presunta violación a una orden de protección y maltrato de menores, luego de un incidente reportado el pasado 11 de mayo en el municipio de Manatí, informó la Policía de Puerto Rico junto al Departamento de Justicia.

Según la investigación, la víctima, una menor de 14 años, se encontraba en su residencia cuando su padrastro, Luis J. Freytes Florido, de 48 años, presuntamente incumplió con una orden de protección vigente a favor de la adolescente.

No se ofrecieron detalles sobre el incidente que llevó a que se emitiera la orden.

PUBLICIDAD

Relacionadas Muere peatón de 85 años tras ser atropellado mientras cruzaba bajo la lluvia en Villalba

La agente Wanda Sánchez Román, adscrita al distrito de Manatí, consultó el caso con la fiscal Jenibethe Bonilla Torres, de la Fiscalía de Utuado, quien ordenó radicar cargos por violación a la orden de protección contra Freytes Florido y cargos por maltrato bajo la Ley 57 contra la madre de la menor, Mareatha Maldonado Cruzado, de 32 años.

El caso fue presentado ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto contra ambos imputados y les señaló una fianza de $20 mil a cada uno.

Al no prestar la suma, fueron ingresados en la Institución Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 28 de mayo.