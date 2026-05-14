Un peatón de 85 años murió la madrugada de este jueves tras ser impactado por un vehículo mientras cruzaba una carretera en Villalba, informó la División de Patrullas de Carreteras de Ponce.

El accidente ocurrió a eso de las 5:50 a.m. en la carretera PR-149, kilómetro 57.0, en Villalba.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de una Ford EcoSport gris, identificado como Ramón Negrón Padilla, transitaba por la vía cuando presuntamente no se percató de la presencia del peatón, identificado como Héctor Vázquez Torres, de 85 años.

Las autoridades indicaron que el hombre cruzaba la carretera en un área no designada para peatones, vestía ropa oscura y en ese momento llovía en la zona, circunstancias que habrían contribuido al accidente.

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A consecuencia del impacto, Vázquez Torres sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Ponce continúan con la investigación del caso.