Lo que comenzó como una querella de accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una escena violenta durante la madrugada de este jueves en Lajas.

Según informó la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 12:16 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la carretera PR-116, kilómetro 8.3, en ese municipio del suroeste.

Al llegar al lugar, el sargento Adam Pardo y los agentes Noel Montalvo y Nelson Nazario, del distrito de Lajas, encontraron el cuerpo de un hombre tirado en el paseo, en la extrema derecha de la carretera. La víctima presentaba varias heridas de bala.

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Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

Relacionado con estos hechos, otro hombre de 26 años y residente de Guánica llegó herido de bala en el pómulo izquierdo a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como de cuidado.

La Policía indicó que en el área verde cercana a la escena fue localizada una guagua Ford Explorer azul oscuro del año 2022, en la que presuntamente viajaban las víctimas. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala.

La investigación está a cargo del agente Gabriel Cruz Izquierdo, de la División de Homicidios de Mayagüez, junto al agente Samuel Nieves, de Servicios Técnicos, y el fiscal Diego Velázquez.