“No hay plan anticrimen perfecto, ni en el Negociado de la Policía son pitonisos”. Así lo expresaron Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública y Antonio López, comisionado del Negociado de la Policía ante el doble asesinato ocurrido al mediodía de ayer en la PR-53.

Dos hombres fueron muertos a balazos en plena autopista en el kilómetro 86.2 de la autopista José R. Dávila Monsanto, en dirección de Guayama a Salinas, tras ser emboscados por pistoleros. Un vídeo del suceso, invadió las redes sociales de inmediato.

“Nosotros creamos la superintendencia de operaciones especiales buscando trabajar la inteligencia. Se unificó con drogas, con FURA. Aquí definitivamente no hay un plan perfecto. Sí te puedo decir que lo evaluamos diariamente, redirigimos los recursos y, lamentablemente, nosotros no podemos predecir cada vez que va a surgir un incidente como estos. La gran mayoría de todos estos asesinatos están atados al narcotráfico y eso lo sabemos. Pero, no tenemos un compañero para estar en cada una de las esquinas, en cada una de las áreas que están siendo utilizadas para el trasiego de drogas. Sí lo que hacemos es, estratégicamente, trabajar buscando redirigir los recursos en donde son necesarios”, indicó Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, durante una conferencia de prensa para dar a conocer la nueva campaña del Comité PARE para erradicar la violencia de género.

Los crímenes se reportaron a eso de las 12:22 p.m., cuando cuatro pistoleros abrieron fuego contra los ocupantes de un automóvil marca Kia Optima, color vino, el cual no posee gravamen de hurtado. Las víctimas transitaban en dirección hacia Salinas, pero en medio del tiroteo chocaron con una valla de seguridad volteándose en dirección contraria.

Las autoridades hacían gestiones para ocupar los vídeos de seguridad de un peaje aledaño en busca de evidencia adicional.

Ante preguntas sobre la efectividad de los planes que realiza la Policía, López, por su parte se remitió a los “gatilleros” que han arrestado.

“Yo te voy a decir lo que está funcionando. Está funcionando las 314 personas que nosotros hemos arrestado que son gatilleros que, al igual que lo que han hecho en los últimos fines de semana, se dedican a matar gente por encargo y nosotros estamos detrás de ellos y cuando tengamos la prueba necesaria vamos a radicar o no vamos a radicar esos 314″.

“Esos crímenes son consecuencia y demuestran que el crimen no para. Te voy a decir por qué. El crimen no para por la siguiente razón: los que están en el narcotráfico tienen que estar todos los días pendientes a que sus enemigos lo maten o sus amigos, para quedarse con su posición, lo mate. Por ende, aprovechan estos fines de semana a ir de camaradería y disfrutar y se hacen vulnerables y tienen personas, que en el bajo mundo se llaman ‘seteadores’, cuando son personas que los ubican y por eso se producen esas muertes en los momentos más vulnerables y esas personas no pueden responder a esa agresión”, enfatizó López.

El comisionado añadió que “el mejor ejemplo de eso el vídeo que estás viendo de Guayama ahora mismo”.

“Ese individuo salió del tribunal, suspendieron el caso. Tuvo que haber tenido uno de los de él que lo vendió para que le dieran muerte en esa autopista. O sea, estamos hablando de crímenes que por 20,000 policías que yo tenga es imposible que pueda dar un policía por cada situación, porque no somos pitonisos. Estamos trabajando, la Policía de Puerto Rico está trabajando, tenemos planes de trabajo, agentes asignados a operaciones especiales, haciendo el trabajo correspondiente”, reiteró.

La cifra de asesinatos en lo que va de año está en 554, un alza de 70 muertes más en comparación con el mismo periodo en el 2020. Desde el pasado viernes hasta ayer en la tarde, se habían reportado 17 asesinatos.