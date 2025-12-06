La licenciada Mayra López Mulero radicó este viernes una moción de desestimación del proceso judicial contra su clienta, Elvia Cabrera Rivera, acusada junto a su hija, Anthonieshka Avilés, por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Según la abogada, durante la vista preliminar no se presentó evidencia que vincule a Cabrera con los delitos imputados, por lo que, sostiene, el caso no debe proseguir a juicio.

En la moción, López Mulero afirmó que la vista preliminar estuvo marcada por una “ausencia total de prueba” sobre elementos esenciales de los cargos contra Cabrera.

“No se trata de que la prueba sea débil o contradictoria; se trata de que, jurídicamente, los elementos de intención, coactoría y uso de arma por parte de Elvia no fueron probados en absoluto”, argumentó la abogada.

El pasado 23 de octubre, el Tribunal de Aibonito determinó causa para juicio contra Cabrera, lo que permitió que el caso continuara su curso.

La audiencia estuvo marcada por declaraciones periciales y testimonios claves para la Fiscalía. Entre ellos, el del patólogo forense Javier Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses, quien detalló que la joven de 16 años sufrió 11 heridas punzantes, una de las cuales perforó un pulmón y el corazón, provocándole un rápido desangramiento.

El informe forense indica que la víctima recibió una herida en la cabeza, cuatro en el pecho, cinco en el muslo y glúteo izquierdo, y otra más en el brazo derecho.

Además, la defensa interrogó a Bethzaida Caratini, tía política de Pratts, quien testificó que vio a Cabrera entregarle a Anthonieshka el objeto punzante utilizado en el ataque. En sala, Caratini identificó a Cabrera en un video que le fue presentado.

La Fiscalía también presentó como testigo a una hermana de la imputada menor, quien relató que presenció la pelea que antecedió al crimen y aseguró haber visto a Anthonieshka apuñalar a la víctima.

Según su testimonio, en medio del altercado vio caer un objeto similar a un bolígrafo con una punta de unas cinco pulgadas.“Antho cogió el objeto, lo alzó y apuñaló hacia Lela”, declaró la joven.

Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y uso de arma blanca, ambos en concierto y común acuerdo.

La jueza Valery Téllez Téllez encontró causa en todos los cargos e impuso una fianza de $1 millón para cada una.