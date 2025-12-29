Mayra Nevárez Torres fue resentenciada hoy, lunes, a cumplir 15 años de prisión por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel.

A la sentencia se le adjudicarán 11 meses y 29 días que esta ya cumplió en prisión domiciliaria.

“Soy responsable de lo que sucedió”, declaró Nevárez Torres en sala, en un mensaje en el que pidió perdón por lo sucedido a la madre de Santos Delanda, Carmen Santos, quien presenció la vista.

Tan pronto se supo la sentencia, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, emitió unas declaraciones escritas en las que asegura “se hace justicia a Justin Santos Delanda, a su madre, sus hermanos, familiares y amigos, así como a Keven Monserrate Gandía, quien resultó gravemente herido en este trágico accidente de tránsito”.

PUBLICIDAD

“Esta sentencia confirma la actuación del Ministerio Público, su labor responsable y diligente, así como del Procurador General, y reafirma que las decisiones judiciales deben responder con firmeza a la gravedad de los hechos y al profundo daño causado”, destacó la funcionaria en comunicado de prensa.

“Esta determinación judicial también envía un mensaje inequívoco a todos aquellos conductores irresponsables que insisten en manejar bajo los efectos del alcohol: esa conducta criminal no será tolerada. La política pública de esta administración es clara: quien viole la ley deberá cumplir cárcel. La vida de un ser humano y el dolor irreversible de una familia y un pueblo, no pueden ni deben ser el motor para cambiar conductas; la responsabilidad debe existir antes de tomar el volante, no después de destruir una vida”, agregó.

Los hechos de este caso se remontan al 21 de noviembre de 2021, cuando Nevárez Torres conducía en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol por el puente Teodoro Moscoso, invadió el carril e impactó el vehículo Can-Am en el que viajaba Santos Delanda junto a Keven Monserrate Gandía.

Santos Delanda falleció en el lugar y Monserrate Gandía resultó gravemente herido.

Imagen del accidente en el que perdió la vida Justin Santos. ( Suministrada )

Tras los hechos, a la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por la Ley 22 para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

Esa prueba fue ampliamente cuestionada durante todo el proceso judicial, que terminó con una determinación de culpabilidad por cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal a Monserrate Gandía al conducir de manera negligente, temeraria y en estado de embriaguez.

PUBLICIDAD

La sentencia de la mujer, no obstante, fue de 15 años de restricción domiciliaria con monitoreo electrónico, el pago de varias multas, la suspensión de la licencia de conducir por término de cinco años y 200 horas de servicio comunitario.

El Departamento de Justicia apeló en enero la sentencia emitida por la jueza Wanda Cruz Ayala al considerar que Nevárez Torres debía cumplir cárcel. En abril, el Tribunal de Apelaciones confirmó que aplicaba una pena de prisión en el caso.

“Las actuaciones criminales de la recurrida provocaron la pérdida de una vida y gravísimas lesiones a otra persona; su conducta causó una terrible tragedia”, leía la resolución del Apelativo.

“Los jueces estamos llamados a no permitir que se invisibilicen a las víctimas, pues, a fin de cuentas, son los padres de la persona a quien se le privó la vida quienes continuarán padeciendo cada día el sufrimiento inimaginable que supone la pérdida trágica de un hijo, sentimiento que persistirá aún finalizado el proceso criminal, y aunque al poco tiempo deje de resultar interesante el asunto para la prensa y el País”, agregó.

La defensa de Nevárez Torres acudió, sin éxito, en dos ocasiones al Tribunal Supremo en un intento por revertir la decisión del foro Apelativo.