Una pequeña de cinco años de edad falleció ahogada en una piscina en Salinas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el informe, el trágico suceso ocurrió en horas de la tarde de hoy, domingo, en la Hacienda San Miguel, ubicada en la carretera 712, en Salinas.

Según la investigación, la menor de cinco años de edad falleció en una institución hospitalaria luego de ser extraída de una piscina en el mencionado lugar.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Guayama se hicieron cargo de la investigación, en unión al fiscal de turno.

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