Un menor de 16 años asesinó a su abuela a puñaladas e hirió a su hermano en medio de una pelea familiar reportada en la tarde de este sábado en el centro comercial Santa María Shopping Center, en Guaynabo, informó la oficial de prensa de la Policía en Bayamón, Lisandra Torres.

El menor de edad fue detenido tras los hechos. A este se le ocupó un arma blanca.

El incidente se registró a las 2:06 p.m. en el centro comercial, localizado en la carretera PR-177. Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre la situación.

De inmediato, Torres no pudo indicar la identidad de la mujer asesinada ni el estado de salud del hombre herido.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y la fiscal de turno investigan.