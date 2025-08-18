Un menor de 17 años resultó herido luego de encontrar una bala en una cancha de baloncesto y manipularla con un encendedor tipo antorcha, según informó la Policía de Puerto Rico. El incidente ocurrió la tarde del lunes en la urbanización Villa Humacao.

De acuerdo con el informe preliminar, el joven se encontraba jugando baloncesto cuando observó el proyectil en el suelo. Al intentar encenderlo, la munición detonó y le provocó heridas en el brazo y la pierna izquierda.

El menor fue transportado a un hospital del área, donde recibió atención médica. Las heridas fueron descritas como superficiales y su condición se mantiene estable, según el personal médico.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, que continuará con la pesquisa. Además, se notificó al Departamento de la Familia para la evaluación correspondiente.