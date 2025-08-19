El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami informó la madrugada de este martes que una onda tropical localizada en el centro del Atlántico podría convertirse en depresión tropical esta semana.

A eso de las 5:00 de la mañana, el NHC indicó que el sistema de aguaceros y tronadas desorganizadas se mueve hacia el oeste-noroeste a unas 20 millas por hora y, de mantener su trayectoria, podría acercarse a las Antillas Menores el viernes.

Se espera que la humedad aumente significativamente durante el fin de semana, lo que elevaría la probabilidad de lluvias en Puerto Rico. ( NHC/NOAA )

“Una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central continúa produciendo una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen ser propicias para un desarrollo gradual de este sistema, y podría formarse una depresión tropical hacia el final de la semana o durante el fin de semana”, lee el informe del NHC.

La probabilidad de formación en las próximas 48 horas aumentó a un 10% y la posibilidad de que el disturbio se desarrolle en los próximos siete días aumento a 60%.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que los modelos globales sugieren que el sistema podría acercarse al Caribe entre el viernes en la noche y el sábado, aunque la trayectoria y el tiempo de llegada aún varían.

No obstante, se espera que la humedad aumente significativamente durante el fin de semana, lo que incrementaría la probabilidad de lluvias en Puerto Rico.

“Residentes y visitantes deben continuar vigilando el desarrollo de este sistema y mantenerse atentos a las más recientes actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes”, exhortó el Servicio Nacional de Meteorología.

Pronóstico del huracán Erin emitido a las 5:00 de la mañana de este lunes. ( NHC/NOAA )

Por otro lado, el huracán Erin se mantiene esta mañana como un sistema de categoría 3, ubicado al norte de las islas Trucas y Caicos con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora.