Parte del muelle histórico de Crash Boat, ubicado en la costa de Aguadilla, se derrumbó en el día de hoy como consecuencia del fuerte oleaje y las intensas lluvias provocadas por el paso cercano del huracán Erin. Esta estructura, que por décadas ha sido símbolo de identidad para los aguadillanos, sufrió daños significativos.

Luego de un recorrido por varios lugares de la costa de Aguadilla y una visita al Crash Boat en compañía de personal de Manejo de Emergencias Municipal, el alcalde aguadillano, Julio Roldan Concepción, ordenó el cierre del acceso del muelle como medida de seguridad. Se espera que inmediatamente baje el nivel de oleaje y se pueda realizar una inspección estructural del resto del muelle.

“La caída de esta estructura nos recuerda lo vulnerables que son nuestros espacios ante la fuerza de la naturaleza. En estos momentos, nuestra prioridad es la seguridad de todos nuestros residentes y visitantes que diariamente visitan una de las playas más hermosas del país. Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse alejados de las zonas afectadas y a seguir las recomendaciones de las autoridades”, alentó mediante declaraciones escritas Roldan Concepción.