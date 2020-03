El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro J. Janer, advirtió hoy que a pesar de la merma de policías van a ser más estrictos al momento de hacer cumplir la nueva Orden Ejecutiva (OE) que impone un toque de queda en horario extendido como media para viabilizar los cierres necesarios gubernamentales y privados como una medida para controlar el riesgo de contagio con el coronavirus.

“Los policías se van a poner más estrictos porque es la única manera que nosotros podemos evitar que esto se siga propagando, tenemos que ser bien estrictos y la ciudadanía tiene que cooperar. Todos estamos vulnerables a este virus”, exclamó Janer, quien agregó que todos los negociados que integran el DSP tienen que trabajar como una sola entidad.

A pesar de que el Negociado de la Policía (NPPR) labora con centenar menos de agentes en sus filas las responsabilidades de la OE son mayores ya que no solo tienen que hacer cumplir el toque de queda, con los vehículos que transiten fuera del día designado sino también que también se les instruye a intervenir con el tráfico marítimo y la vigilancia costera.

Hasta ayer, lunes, alrededor de 90 agentes y supervisores aislados de manera preventiva y uno tras dar positivo a la prueba. En estos casos se refuerzan los cuarteles cerrados con recursos de otras áreas dependiendo de la necesidad.

Permanecen en aislamiento 30 efectivos del cuartel de Rincón luego del fallecimiento la semana pasada de la esposa de uno de los agentes, el cuartel de Aguas Buenas donde un policía arrojó resultados positivos en la prueba del COVID-19 en el Hospital de Veteranos y en la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) unos 25 agentes y supervisores están en cuarentena luego de que uno de ellos sintiera tos fuerte.

Janer no pudo corroborar si es cierto que cinco policías del cuartel de Aguas Buenas arrojaron resultados positivos en la prueba.

Tampoco la veracidad de una foto que ha circulado a través de las redes sociales donde se observa un rótulo en la puerta de la oficina del Sistema de Asistencia Electrónico del cuartel de Hato Rey Oeste en la que una empleada escribió: “Estoy enferma entra bajo su propio riesgo. No besos, ni abrazos, no me de la mano”.

Esta foto ha circulado por las redes sociales tomada en el cuartel de Hato Rey Oeste en la que una empleada alega que está enferma y advierte que entran bajo su propio riesgo.

“Vamos a tener que estirar, vamos a tener que hacer más con menos. Esto se espera que los primeros respondedores son los que llegan a la escena y son los que tratan con los ciudadanos pues son de más alto riesgo a contaminarse y eso es lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es aconsejando a estos servidores públicos, a los policías, a los bomberos, a los técnicos de emergencias médicas a que sean más cuidadoso, que se ponga el equipo de protección individual”, exhortó Janer.

Conforme llegan los pedidos de estos equipos que son de alta demanda se están repartiendo, puntualizó, a pesar de que los policías todavía se quejan de que no se sienten debidamente protegidos durante las intervenciones rutinarias.

El funcionario reconoció que es difícil detectar si un empleado se siente enfermo si los síntomas son leves por lo que insistió en que deben protegerse y a seguir con las directrices impartidas ya que se exponen a ser sancionados.

“Tenemos que seguir educando a los empleados a que tomen cargas en el asunto y se protejan ellos mismos y que no perjudiquen a los demás porque puede llevar el momento en que el número de empleados se respuesta se disminuya a un grado que puedan ser inefectivos, pero estamos evitando todo eso”, reafirmó Janer.

La OE dispone que vehículos de motor con las tablillas que terminen con letras o con números pares (0,2,4,6,8) podrán transitar los lunes, miércoles y viernes y los que tienen tablillas impares (1,3,5,7,9) los martes, jueves y sábados. Los domingos todos deben permanecer en sus hogares a menos que se trate de una salida de emergencia.

Para hacer cumplir con la orden el NPPR cuenta con grueros voluntarios que estarían disponibles en los casos que se intervenga con conductores que transiten fuera del día asignado, respondió Janer al cuestionarle sobre la falta de grúas en las 13 áreas policíacas a esos fines.

“Se van a detener esos individuos, se le va a hacer una denuncia, se va a arrestar, los vehículos que estén transitando fuera del día que les corresponde se va a incautar, sino hay una grúa disponible en estos momentos esperamos a que llegue la grúa, sino varios grueros se han ofrecido de voluntario para ayudar en el esfuerzo, ese vehículo va a ser inoperante”, sostuvo Janer.

Aquellos violadores se exponen a una multa de $5,000 o hasta seis meses de cárcel o ambas penas a discreción del juez.

Aclaró también que la orden no les permite entrar en residencias sin una orden válida de registro y allanamiento.

El toque de queda se extenderá de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. hasta el 12 de abril con la excepción de aquellas personas que asistan a citas médicas, hospitales, laboratorios o cuidadores, para adquirir alimentos o productos farmacéuticos e instituciones bancarias, al igual que los trabajadores autorizados previamente mediante la Orden Ejecutiva.

Desde que comenzó el toque de queda el 15 de marzo se han arrestado 492 personas y se expidieron 864 denuncias.