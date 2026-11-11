Un individuo se apropió de más de $3,000 en efectivo de un negocio ubicado en la carretera 3, en Guayama, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados durante la noche de ayer en el establecimiento El Grito Liquor Store.

El querellante indicó que, mientras verificaba las cámaras de seguridad del negocio, se percató de que un individuo introdujo su mano por debajo del mostrador de ventas y se llevó una cartuchera que contenía $3,141 en efectivo.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área para continuar con la investigación correspondiente.