El juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, determinó ayer causa para arresto por violación a la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, escalamiento agravado y maltrato a una persona de edad avanzada, contra Hermán Enrique Soto Vélez de 46 años y vecino de Barceloneta.

Se alega que el miércoles, el hombre llegó al sector San Rafael del barrio Esperanza en Arecibo, donde vive una adulta mayor conocida de él y por motivos que no fueron revelados entró en la casa sin su autorización y agredió al perro de la mujer, de nombre Koal, hasta provocarle la muerte.

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El agente Andrés Whittenburg adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó el caso y el agente Joel Vidot Soto el Coordinador de la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, consultó con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien radicó los cargos antes mencionados.

El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $300,000.

La vista preliminar fue pautada para el 18 de junio.