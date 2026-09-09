El juez Juan Portell, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, ordenó ayer el ingreso a la Institución Correccional 705 del Complejo Correccional de ese municipio, a Ángel L. Camacho Torres, de 63 años y vecino de Guaynabo, al no prestar la fianza de $50,000.

Contra el sexagenario pesaba una orden de arresto la cual le fue diigenciada ayer en el tribunal.

Ángel L. Camacho Torres, enfrenta cargos por maltrato mediante amenaza a una persona de edad avanzada, en este caso su hermana. ( Suministrada por la Policía )

Camacho Torres, vecino de Guaynabo, enfrenta un cargo por maltrato agravado a personas de edad avanzada mediante amenaza y violación a la Ley de Armas, que le fueron radicado por la fiscal Laura Arill.

La investigación realizada por el agente Bryan Torres Reyes, estableció que en la tarde del 5 de septiembre, amenazó de muerte a su hermana, de 64 años de edad, luego de proferirle palabras soeces, en circunstancias no reveladas.