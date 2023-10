Lo que sería para Betty Jiménez, maestra de inglés en Barranquitas, un viernes ameno con sus nietos se convirtió en una pesadilla.

Y es que, al detenerse en una gasolinera que ubica aledaña a la carretera PR-156 del barrio Bejuco, en Barranquitas, fue abruptamente arrollada por un menor que conducía un vehículo todo terreno mientras el joven huía de la Policía.

“Mi vida se paralizó en minutos”, narró la fémina a las cámaras de Telemundo. “Yo vi la película de mi vida. Yo vi la película de mi vida y dije ‘hasta aquí yo llegué’ y yo vi a mis nietos, quienes eran los que iba a ver, los vi correr en mi mente (y dije) ‘hasta aquí llegué’”, agregó entre lágrimas.

El menor, de 13 años, estaba echándole gasolina a un vehículo todo terreno en el garaje cuando varios agentes, quienes efectuaban un patrullaje preventivo, se dirigieron a él.

“Este, al percatarse de la presencia de la Policía, se marcha del lugar. Los agentes realizaron un patrullaje por la zona, localizando el vehículo en un garaje Puma de dicho sector. Una vez los agentes le dan el alto al menor de edad, este inicia la marcha de manera negligente, haciendo caso omiso e impactando con el vehículo todo terreno, a una mujer”, indicó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Según le explicó Jiménez al noticiario, el impacto le fracturó una rodilla y le dejó hematomas, impidiéndole caminar y trabajar.

“Yo necesito caminar. Yo paré de trabajar, paré de tener mi ‘part-time’”, comentó.

El menor no solo impactó a Jiménez, sino que no se detuvo para socorrerla y continuó su huida. La Policía, luego, dio con su paradero en su residencia.

“Me partió el alma, porque yo educo jóvenes. Tanto que le hablamos y tanto que le enseñamos y tanto que le decimos, pero si tenemos competencia en los hogares, no damos abasto”, indicó Jiménez a Telemundo al sugerir que los valores para crear personas más responsables y empáticas se tienen que fomentar por parte de los padres y en los hogares.

Los agentes Gloria Sánchez y Rey Espada investigaron el caso y citaron para el 4 de octubre al menor y sus padres para la posible radicación de faltas.

“Vamos a tener que enfrentar las consecuencias, porque él me dejó ahí tirada y no fue justo. No fue justo, porque yo ni lo conozco”, puntualizó.