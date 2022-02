El Vicepresidente de La Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, se expresó complacido por la determinación del Tribunal de Apelaciones de San Juan que declaró que el reglamento gubernamentar que entró en vigor en agosto del año pasado para aumentar las tarifas del transporte terrestre es “nulo y carece de validez”.

“La eliminación de los porteadores por contrato implicaba un aumento en las tarifas, que en la coyuntura de la pandemia de coronavirus y la inflación generalizada que vivimos, sería perjudicial para los comercios y, sobre todo, para el consumidor. El Tribunal Apelativo nos dio la razón y acogió los argumentos de MIDA en su sentencia”, declaró el líder de la entidad empresarial que representa a la industria de alimentos en la isla.

Reyes explicó que MIDA y la Cámara de Comercio de Puerto Rico impugnaron, en recursos radicados por separado, el Reglamento 9293 aprobado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) el 23 de junio del año 2021.

Por otro lado, este explicó que aunque ambas entidades buscaban el mismo objetivo, era incorrecto decir que MIDA se unió a otro pleito, sino que fue el Tribunal quien consolidó ambos casos, pero atendió los reclamos por separado y determinó que prevalecían los planteamientos llevados por MIDA.

El reglamento, según MIDA, intentaba implantar un régimen tarifario que aplicaría por igual al transporte ocasional (“spot”) que suplen las grúas, los camiones de tumba y las ambulancias, entre otros, al transporte diario de alimentos y bebidas a los establecimientos comerciales en toda la isla que siempre se ha realizado mediante contratos negociados entre ambas partes.

La determinación judicial, que declara inválido el reglamento, se basó en el incumplimiento por parte del NTSP con las garantías procesales que ofrece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para la adopción de reglamentos.

Reyes explicó que la puesta en vigor del reglamento no solo tendría consecuencias para el consumidor, sino que sería contrario al plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“MIDA no se opone a que se revisen las tarifas a los transportistas a los cuales podría aplicar la reglamentación de las tarifas anterior, que son los que brindan servicios ocasionalmente. Nuestra objeción es que se limite la negociación, que es como funciona la inmensa mayoría de los movimientos de carga en la Isla. Continuaremos luchando porque no se obstruya nuestra capacidad de hacer acuerdos”, dijo el ejecutivo. “Los mismos camioneros que sirven nuestras rutas por contrato rechazan la imposición de un régimen tarifario en lugar de las negociaciones privadas que ahora realizan con nuestros miembros lo cual se hizo evidente durante el paro que algunas organizaciones convocaron”.

“Las negociaciones que hacemos con los camioneros son sumamente complejas y resultan en beneficios para el transportista, el comercio y el consumidor. Hay múltiples consideraciones que inciden en las conversaciones, como, por ejemplo, las rutas y paradas para hacer las entregas en toda la isla, el tipo de carga que llevarán, si es refrigerada o seca, etc. Se le ofrecen unas garantías de carga e ingresos continuos a los camioneros a cambio de unas concesiones por parte de ellos. Siempre ha funcionado así y nunca hemos entendido por qué el gobierno ha querido cambiar un sistema eficiente y exitoso”, explicó.

Sin miedo a volver a la calle

Por otro lado, el coordinador general del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez, sostuvo que líderes del gremio se estarán reuniéndose con su representación legal para atender el fallo judicial en contra del reglamento que ajustaría las tarifas de acarreo emitida por el Tribunal Apelativo.

Igualmente, este confirmó a Primera Hora que, depende de la decisión que se tome, no tendrán miedo a volver a asamblea permanente hasta que se atienda sus reclamos para que las empresas privadas le paguen a concesarios según lo estipula el ente gubernamental que los regula.

“Nosotros, con la decisión que tomemos, no vamos a tener miedo de regresar a las calles si es necesario, pero con la diferencia que, en esta ocasión, nosotros no vamos a estar anunciando qué días vamos a volver, nosotros seremos como ladrones en la noche, como dice la Biblia”, dijo Rodríguez a Primera Hora. “El reglamento sigue vigente, las tarifas, todo, porque el reglamento no salemente son las tarifas. Lo que son las violaciones (que pueden incurrir) los transportistas en general, eso sigue vigente. Por ahí sigue el curso legal”.

Por otro lado, en cuanto al argumento del vicepresidente de MIDA que la eliminación de concesionarios por contrato implicaría aumentos al consumidor y la industria alimentaria, el camionero ripostó que aunque todos los transportistas del país son entes privados, el transitar con sus vehículos por las vías públicas del país requería el permiso del NTSP para “velar que haya un justo balance, dejar que estén en orden con sus polizas, sus seguros, para la protección del público en general”.

“Nadie puede estar a lo loco. Ellos son dueños de su propiedad, nadie, ni el gobierno, les da un centavo para gomas, para diésel, para pólizas, ellos sí tienen una franquicia para estar en ley y poder brindar el servicio por las carreteras de este país”, dijo. “Los aumentos en los precios han seguido por los pasados 15, 16 años sin que se hubiese realizado el sistema tarifario. Ellos son los que han sacado al país, esta gente de MIDA, que son unos vampiros, son los que más dinero han generado durante la pandemia porque los supermercados no se detuvieron, siempre trabajaron, mientras que el pueblo, en otras áreas, muchos se tuvieron que ir al exilio porque perdieron sus trabajos, pequeños negocios quebraron en sus negocios por el cierre”.

“Ellos no pueden venir a culpar a un trabajador ahora”, agregó.