Tres hombres jóvenes de 25 años que compartieron por un par de días en Vega Baja desaparecieron de forma misteriosa durante el fin de semana de las inmediaciones de la comunidad Ojo de Agua, donde se perdió su rastro.

La pesquisa que integra a los Cuerpos de Investigación Criminal de Vega Baja, Arecibo y Fajardo, estableció que el jueves 28 de mayo, Carlos Roberto Hernández Mendrell y Benjamín Fontánez Carmona, salieron de la barriada Roosevelt, en Fajardo, en la guagua del último, una Nissan Xterra, color bronce y del 2004.

Luego, se encontraron en algún momento con Cristian Ángel Castillo Rodríguez, quien viajaba en su vehículo Toyota Corolla.

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Se desprende, además que luego, los tres llegaron a una gasolinera en Dorado para echar combustible, luego visitaron un centro comercial en Vega Alta y terminaron hospedados en un motel de Vega Baja, según se hizo constar por la pareja de Fontánez Carmona con quien se comunicó por videollamada, y aseguró que vio a los tres amigos solos.

En el motel se lograron obtener imágenes de vídeo que corroboran que la guagua Nissan Xterra y el automóvil en el que transitaba Castillo Rodríguez, un Toyota Corolla, color gris claro, del 2009 y con la tablilla HFV-279, estuvieron en el lugar.

En la tarde del viernes 29 de mayo, visitaron el sector Ojo de Agua en la guagua Nissan Xterra de Fontánez Carmona. De hecho, este llamó a su pareja a eso de las 3:52 p.m. por vídeo llamada para indicarle el lugar donde se encontraba y le comentó las bellezas del lugar. Sus otros dos amigos estaban con él.

Después de esa comunicación perdieron su rastro.

A las 3:49 a.m., del sábado, las autoridades fueron alertados sobre un vehículo en llamas en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja, que resultó ser la guagua del desaparecido.

En su interior no se encontraron rastros de restos humanos.

Se intentó localizar el dueño registral de la guagua en el área policíaca de Fajardo, pero no se logró. Para ese entonces no se habían reportado desaparecidos ni el vehículo tenía algún gravamen de desaparecido o hurtado.

Cuando los familiares acudieron a denunciar su desaparición, como ya se buscaba al hombre tras hallarse su guagua quemada, se unieron las pesquisas.

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De la investigación se desprende, además, que Castillo Rodríguez regresó de los Estados Unidos a vivir a Puerto Rico para el Día de las Madres y estaba pernoctando con una hermana, quien lo vio por última vez el 28 de mayo, en su casa ubicada en el municipio de Florida, cuando le dijo que saldría con una amiga de quien se desconoce su identidad. Vestía camisa blanca, pantalón corto y tenis color negro.

Tampoco tienen rastro del automóvil de Castillo Rodríguez.

Benjamín fue descrito como de 5′8″de estatura, 120 libras de peso, tez blanca, ojos marrones, pelo negri rizo, con tatuaje en el antebrazo izquierdo “Blasina”, un tribal con una calavera con la frase “Siempre Línea” y en el dedo del corazón derecho el apodo “Benjito”.

Mientras que, Carlos Roberto, es de tez blanca, 5′9″ de estatura, 110 libras y vestía camisa negra al igual que Benjamín, el resto de la ropa que llevaban puesta no fue descrito. Este tiene una cicatriz en el costado derecho.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, teniente José Cruz Marrero, le solicitó a la ciudadanía colaboración para localizarlos llamando a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.