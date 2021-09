Caguas. El juez Jorge Díaz Reverón modificó la fianza del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López en el caso por violencia de género que se ventilará en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

El expúgil es acusado por siete cargos de maltrato físico y emocional mediante amenazas, además de daños a la propiedad relacionados a cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, mejor conocida como La Peki.

La defensa de López argumentó que López no tiene la capacidad económica para pagar la suma de $175,000 que le fue impuesta cuando hubo causa para arresto. Por ello, solicitó que la fianza fuera rebajada a $1,500 por cada denuncia para un total de $10,500.

Sin embargo, Díaz Reverón determinó que la modificación será a $5,000 por cada caso para un total de $35,000. Asimismo, no le concedió el derecho al 10%, sino que deberá ser tramitada a través de un fiador para así garantizar su comparecencia en la vista preliminar pautada para el 5 de octubre a las 2:00 p.m.

La decisión de Díaz Reverón ocurrió después de escuchar en sala un corto testimonio de Ojeda Cruz. También compareció el padre del dos veces campeón mundial, Juan López Novena, quien afirmó que la familia no cuenta con el dinero para cumplir con la fianza.

“Ahora mismo está debiendo tres meses de renta y de tres a cuatro meses del vehículo que tiene. Mi señoría vengo a suplicarle que por favor le baje la fianza”, dijo.

López se encuentra recluido en Bayamón desde el 15 de septiembre cuando fue arrestado después que el Departamento de Justicia solicitara que se le revocara el derecho a la fianza diferida. Esa petición surgió luego que López compareciera de manera virtual al programa de televisión “Día a Día” de Telemundo para solicitar “espacio y respeto” hacia Ojeda Cruz mientras continúa el caso.

“Definitivamente no me opongo a la rebaja porque conozco de su situación (económica). No quisiera que permanezca preso sino que tenga una rehabilitación”, dijo Ojeda Cruz. “Vine voluntariamente porque la sociedad piensa que lo que publiqué en las redes sociales fue para destruirlo y hacerle daño, pero no, lo que deseo es que se rehabilite”. “No temo por mi seguridad. Entiendo que Juan no tiene intención de hacerme daño sino que tiene un problema de alcohol”, sostuvo.

Díaz Reverón también concedió que el expúgil permanezca en la residencia de su padre Juan López en San Lorenzo. El juez explicó que López deberá solicitar permiso para salir de la residencia para laborar como entrenador personal. López tendrá que someter una lista de clientes con las respectivas direcciones para la consideración del Programa de Servicio con Antelación a Juicio.

Además, Díaz Reverón advirtió que López no podrá tener contacto directa ni a través de terceros con Ojeda Cruz.

“Deben tomarse unas medidas con Juanma que no son necesariamente mantenerlo confinado. La petición de la defensa no se ajusta a las alegaciones que hay en contra de Juanma. No se trata de convicciones, sino de situaciones. Entiendo que Juanma tiene un problema de agresividad que tiene que modificar y podemos tomar unas determinaciones en cuanto a eso”, Díaz Reverón.

López también tendrá ingresar a un programa de rehabilitación para lidiar con problemas de alcoholismo y psicológicos.

Jaime Barceló, abogado de López, aseguró que confía que su cliente quedará en libertad bajo supervisión electrónica durante el día una vez se pague la fianza de $35,000.