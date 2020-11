El plan operacional para hacer cumplir las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-80 para disminuir los contagios con el Covid-19 en el que fue integrada la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) fue discutido hoy durante una reunión encabezada por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), desde la óptica del monitor federal, John Romero y la Reforma de Sostenible de la Policía.

El comisionado del NPPR, Henry Escalera Rivera, sostuvo que durante la presentación se les explicó el tipo de funciones que desempeñará el grupo de militares y se aclaró que no van a patrullar con policías ni viceversa, ya que tienen claro que los soldados no cuentan con el adiestramiento que se les ofrece a los agentes en cumplimiento con la Reforma Sostenible de la Policía y por ende no pueden realizar la misma función. “Se le aclaró que no pueden patrullar juntos porque no están adiestrados”, recalcó.

Inicialmente, las unidades militares serán desplegadas en la zona metropolitana tras detectarse áreas donde han surgido incremento de contagios algunas de las cuales son frecuentadas por turistas y otros visitantes hasta altas horas de la noche en violación al toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., explicó el secretario del DSP, Pedro Janer.

“La Guardia Nacional es imprescindible en este tipo de operaciones porque el mero hecho de vestir ese uniforme impresiona a la gente y eso crea respeto por la autoridad que representa, igual que el uniforme de la Policía, pero la Guardia Nacional son ciudadanos soldados, miembros de las diferentes comunidades, o sea, su meta principal es ayudar y asistir a las autoridades con todo lo que tiene que ver con esta orden ejecutiva que se ha puesto en vigencia hoy” declaró Janer.

De su lado, Escalera Rivera, sostuvo que la presencia de los soldados no debe ser interpretada como un acto de represión o de posibles violaciones a los derechos civiles ya que su función tiene el fin de maximizar sus recursos y de ayudar a la comunidad, mientras que, Janer añadió que su movilización no implica la militarización de la isla.

“Eso es un proceso de orientación y de ayudar a la Policía y de observar, como dijo el secretario (Janer) oídos y ojos para cubrir más territorio para que los ciudadanos creen conciencia y cumplan con la orden no van a hacer funciones de arrestar”, reiteró Escalera Rivera.

Sin embargo, a pesar de que la GN ha anunciado que comenzará hoy su despliegue en las áreas policíacas de San Juan, Carolina, Bayamón y Guaynabo, ni Janer ni Escalera revelaron los lugares que van a patrullar.

“Son áreas de alto interés que han sido identificadas previamente como áreas problemáticas altamente frecuentadas por turistas y prácticamente después de altas horas de la noche”, observó Janer al ser cuestionado.

Al igual que el sábado, repitieron que todavía falta afinar aspectos del plan operacional para una distribución efectiva del personal.

“Más que nada es terminar la coordinación de las áreas que se van a impactar que tenemos que escogerlas bien cuidadosamente porque queremos ser lo más efectivos posibles con el personal que tenemos asignados tanto de la Policía como de la Guardia Nacional”, respondió Janer.

La GNPR estuvo representada en la reunión por el general de Brigada Miguel Méndez.

Los soldados, tendrán un rol de vigilante para notificar al NPPR para que intervenga en caso de una violación de ley, no realizará arrestos y debe cumplir con la reforma policial.

La semana pasada, luego de la activación de la GNPR, el juez Gustavo Gelpí, quien preside el caso de la reforma policial, instruyó equipo de trabajo del monitor federal a que le ofrecieran asistencia técnica, asesoría y el apoyo necesario al NPPR para velar por el cumplimiento de la OE de parte de los ciudadanos, comerciantes y turistas, que está vigente hasta el 11 de diciembre.

También la oficina del monitor federal asignará observadores para que evalúen su desempeño e interacción con los policías como lo ha hecho en otras ocasiones, confirmó Escalera Rivera.

Janer y Escalera le solicitaron a la ciudadanía que colaboren llamando confidencialmente al 343-2020 si observan alguna violación a la OE.