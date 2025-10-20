Un joven de 21 años murió durante horas de la noche del domingo tras accidentarse en su motora en hechos ocurridos en el barrio La Quinta de la carretera PR-106 en Mayagüez.

Según la investigación preliminar de los hechos que realizó la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, Zahyan Alfredo Guzmán Castillo transitaba por la referida vía en una motora Husqvarna A- 350 y de color blanca, cuando perdió el control de la misma, estrellándose.

La pesquisa en detalle, revela que al llegar frente a la fábrica Prama Corp., se encontró con un automóvil Scion TC del año 2008 conducido por Christian Adiel Irizarry quien transitaba en dirección contraria por lo que se disponía hacer un viaje a la izquierda que estaba detenido.

PUBLICIDAD

Relacionadas Joven queda grave y su caballo muere tras ser atropellados por conductor que huyó

Para esquivarlo, Guzmán Castillo pasó por el lado izquierdo a una velocidad mayor a la permitida por ley no impactó el vehículo, pero sí perdió el control de la motora, cayendo al pavimento, saliendo expulsado y yendo a parar debajo de una guagua Hyundai Santa Cruz que iba en movimiento, siendo arrollado.

El motociclista murió en la escena.

El occiso tenía licencia de conductor vigente, pero no el endoso M1 (Autorización para conducir Motora) y la motora no tenía tablilla.

Caso investigado por el agente Jesús O. Vélez Pabón de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez y el fiscal Luis Flore