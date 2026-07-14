Motociclista enfrenta cargos por posesión de arma ilegal
Fue arrestado tras una persecución en Bayamón.
PUBLICIDAD
El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Raymond J. Andino López, de 18 años, por violación a dos artículos de Ley de Armas de Puerto Rico (artículos 6.22 y 6.05 de la Ley 168), relacionados con la posesión y el manejo ilegal de un arma, obstrucción o resistencia a la autoridad pública y por daños agravados.
El imputado prestó la fianza $20,000, quedando en libertad hasta la vista preliminar.
De acuerdo con la investigación realizada por el agente José Díaz, Andino López transitaba en una motora Fengyun Tank, del 2024 por el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol y cuando iba a ser intervenir por no contar con el equipo de seguridad se dio a la fuga.
Se inició una persecución que culminó en la intersección de la carretera PR-167 con la calle Uruguay, en Bayamón.
Tras abandonar la motora e irse a la huida, los agentes ocuparon un bulto que contenía una pistola marca Glock 19 de calibre 9 milímetros, dos cargadores con 41 municiones, para la cual no tenía licencia y $217 en efectivo. La motora se confiscó. Posteriormente, fue capturado.
El fiscal Josué Padilla, estuvo a cargo de la radicación de cargos.