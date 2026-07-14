El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Raymond J. Andino López, de 18 años, por violación a dos artículos de Ley de Armas de Puerto Rico (artículos 6.22 y 6.05 de la Ley 168), relacionados con la posesión y el manejo ilegal de un arma, obstrucción o resistencia a la autoridad pública y por daños agravados.

El imputado prestó la fianza $20,000, quedando en libertad hasta la vista preliminar.

Raymond J. Andino López, prestó la fianza de $20,000, quedando en libertad hasta la vista preliminar. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación realizada por el agente José Díaz, Andino López transitaba en una motora Fengyun Tank, del 2024 por el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol y cuando iba a ser intervenir por no contar con el equipo de seguridad se dio a la fuga.

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Se inició una persecución que culminó en la intersección de la carretera PR-167 con la calle Uruguay, en Bayamón.

Tras abandonar la motora e irse a la huida, los agentes ocuparon un bulto que contenía una pistola marca Glock 19 de calibre 9 milímetros, dos cargadores con 41 municiones, para la cual no tenía licencia y $217 en efectivo. La motora se confiscó. Posteriormente, fue capturado.

El fiscal Josué Padilla, estuvo a cargo de la radicación de cargos.