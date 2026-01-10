Un hombre de 34 años sufrió la pérdida del pie izquierdo luego de que su motora fuera impactada por una conductora que supuestamente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, informó la Policía.

El choque ocurrió a eso de las 10:50 p.m. de ayer, viernes, en el kilómetro 16.2, de la carretera PR-167, intersección con la avenida Panorama, en Bayamón.

El informe policiaco indica que “se alega que, mientras Giannina Sánchez Ortiz, de 42 años, conducía una guagua Toyota 4Runner, blanca, del año 2018, por la carretera PR-167, en dirección de Bayamón a Naranjito, al intentar doblar a la izquierda, presuntamente no tomó las debidas precauciones, lo que provocó que impactara con su parte frontal a una motora negra, marca Piaggio BV400, del año 2026, conducido por Jorge Luis Rosa Bartolomey, de 34 años, que viajaba por su vía franca en dirección de Naranjito hacia Bayamón”.

La Policía especificó que, “debido al choque, Rosa Bartolomey resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue transportado por emergencias médicas hasta el Centro Médico de Río Piedras, ya que presentaba pérdida del pie izquierdo”.

Mientras, la Policía informó que realizó la prueba de campo para detectar los niveles de consumo de alcohol de la conductora. Esta arrojó 0.131% por ciento de alcohol. El límite de alcohol permitido para conducir es de 0.08%.

El agente Obrayan Rodríguez De Jesús, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se hizo cargo de la investigación.

Se informó que ambos vehículos fueron ocupados para propósitos de investigación por instrucciones de la fiscal Glorimar García.

Se informó que el caso fue citado para una fecha posterior para la posible radicación de cargos.