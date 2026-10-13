La Policía identificó como Jonathan López Laboy, de 34 años, al motociclista que resultó gravemente herido en un accidente reportado ayer en Maunabo e indicó que conducía sin licencia, además de tener una orden de arresto vigente en el estado de Pensilvania desde 2018.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió en horas de la tarde en la carretera 901, kilómetro 13.5, en el barrio Emajagua, en Maunabo. López Laboy conducía una motora Tank 200 del año 2023, con una tablilla que no le pertenece y el marbete vencido, cuando invadió el carril contrario y fue impactado por un Ford Fusion Titanium, color blanco, conducido por un menor de 17 años que tampoco posee licencia de conducir.

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Tras el impacto, el conductor del Ford Fusion perdió el control e impactó una verja de concreto y un vehículo estacionado en una residencia.

El menor sufrió heridas y fue transportado a una institución hospitalaria local, donde su condición fue descrita como estable.

Por su parte, López Laboy fue atendido por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria debido a los golpes y traumas recibidos. Posteriormente, el médico de turno lo refirió a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado, donde su condición fue descrita como grave.

Durante la verificación de datos, las autoridades confirmaron que López Laboy tiene una orden de arresto vigente en Pensilvania desde 2018, por lo que la Unidad de Arrestos Especiales asumirá su custodia posteriormente. No se precisó la razón de la orden de arresto.

La agente Sherlee Ann Lebrón Cruz, del Distrito de Maunabo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Víctor Méndez Ramos, adscrito a Patrullas de Carreteras de Humacao, quien continuará la investigación junto al fiscal Alberto Miranda.