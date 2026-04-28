Un motociclista resultó con heridas de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-442, del barrio Espinal, en Aguada.

Según el informe policíaco, las autoridades fueron alertadas a las 5:15 a.m. de hoy sobre el accidente, por lo que se movilizó al persona de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.

El agente Pedro Pellot Cordero supervisado por el sargento Dexel Rivera Ramírez, investiga si hubo otro vehículo involucrado, ya que no ha sido posible entrevistar al motociclista, identificado como Mcbeth Larry Stephen de 42 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, un testigo indicó que localizó una motora marca Taihou, modelo Zhilong, color rojo, año 2024, junto a un hombre tirado en el pavimento, por lo que procedió a llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1.

Se informó además que, mientras la motora permanecía en la vía de rodaje, un vehículo la impactó, siendo en ese momento cuando el conductor de dicho vehículo se percató del hombre herido.

Desde el 27 febrero 2026, la motora figura como hurtada, caso que es investigado por el agente Ángel González Cortés de Vehículos Hurtados de Aguadilla.