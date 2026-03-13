Un motociclista se accidentó anoche en el kilómetro 50.4 de la carretera PR-14, en Aibonito, mientras intentó evitar una intervención policíaca por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Según el informe de novedades de la Policía, no utilizaba el casco de seguridad ni el equipo reglamentario e incurrió en la falsificación de la licencia ya que la tablilla estaba tapada.

Los sucesos ocurrieron a eso de las 8:00 p.m. de ayer, jueves, en la intersección de las calles Padial y San José, donde los agentes realizaban un patrullaje preventivo y mientras se disponían a intervenir con un Toyota Yaris, observaron a la motora transitando en dirección a ellos.

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Los agentes se bajaron de la patrulla y ven que el motociclista no llevaba puesto el equipo de seguridad y al verlos giró en dirección opuesta al tránsito, en ese momento es que ven que la numeración de la tablilla estaba tapada con pegatinas.

Continuó la marcha hasta que perdió el control de la motora impactando con su parte frontal la pared de concreto de un edificio.

Gabriel J. Cintrón Carpena de 30 años y residente de Aibonito resultó con una herida en el área del rostro. Este fue arrestado y recibió asistencia médica.

Los paramédicos lo trasladaron al hospital Menonita de Aibonito, para ser evaluado. No se informó la condición.

Cintrón Carpena será citado para una fecha posterior.