Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, investigaron un asalto a mano armada reportado a eso de las 10:38 de la noche de ayer, domingo, en la avenida Wilson esquina calle Washington, en Condado.

Según informó el querellante, quien es residente del estado de Carolina del Norte, estaba caminando junto a otra persona, cuando se les acercaron dos hombres que transitaban en una motora Chuma color rojo y les apuntaron con armas de fuego.

Acto seguido, bajo amenaza e intimidación les anunciaron el asalto.

A un de los perjudicados le arrebataron la cartera que contenía cinco tarjetas de crédito, identificaciones, $20 en efectivo y un par de gafas.

De acuerdo a los perjudicados, estos delincuentes estaban encapuchados y vestidos de negro.

El dúo recibía escolta de un tercer individuo, que estaba en otra motora de la misma marca y color negro.

Tras el robo, los sospechosos huyeron del lugar y ambos turistas resultaron ilesos.

El caso se refirió al CIC de San Juan.