Un adulto mayor murió en la mañana de este martes mientras podaba un árbol en la carretera PR-948, sector La Pica del barrio Quebrada Grande, en Las Piedras.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 8:51 a.m. mientras el ciudadano identificado como Pedro Díaz Díaz, de 83 años se encontraba podando un árbol y una rama cayó sobre él.

El perjudicado murió en el acto.

La agente Elizabeth Morales, adscrita al distrito policiaco de Las Piedras en unión al fiscal Alex López se encuentran a cargo de la pesquisa.