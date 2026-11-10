Muere octogenario al caerle una rama encima mientras podaba árbol
Los sucesos ocurrieron en el barrio Quebrada Grande, en Las Piedras.
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Un adulto mayor murió en la mañana de este martes mientras podaba un árbol en la carretera PR-948, sector La Pica del barrio Quebrada Grande, en Las Piedras.
Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 8:51 a.m. mientras el ciudadano identificado como Pedro Díaz Díaz, de 83 años se encontraba podando un árbol y una rama cayó sobre él.
El perjudicado murió en el acto.
La agente Elizabeth Morales, adscrita al distrito policiaco de Las Piedras en unión al fiscal Alex López se encuentran a cargo de la pesquisa.