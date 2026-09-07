Unidades de rescate se movilizaron esta tarde a una playa en Arecibo tras recibirse una querella sobre dos hombres arrastrados por las fuertes corrientes marítimas.

Según datos preliminares, uno de los bañistas de 75 años murió y su cuerpo fue recuperado y el otro fue rescatado a salvo, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía. Se desconoce su condición.

Los hechos se reportaron en el kilómetro 13.8 de la carretera PR-681, en Arecibo.