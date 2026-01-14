El superintendente de la Policía, Joseph González, informó esta noche el fallecimiento del agente Aníbal Morales Aponte, de la Unidad Motorizada, quien resultó herido en medio de un aparatoso accidente el pasado miércoles en Caguas.

🕊️ Con mucho pesar, el @PRPolice_Chief Joseph González, anunció el fallecimiento, este martes, del agente Aníbal Morales Aponte, placa 23726, adscrito a la Unidad Motorizada de Caguas, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber. pic.twitter.com/bCok5gRkDB — Policía Puerto Rico (@PRPDNoticias) January 14, 2026

A través de expresiones oficiales, González lamentó la pérdida y destacó la vocación de servicio del agente. “Hoy la familia de la Policía de Puerto Rico enfrenta una pérdida irreparable. Con profundo dolor y respeto despedimos al agente Aníbal Morales Aponte, un servidor público que honró su juramento y entregó su vida protegiendo a nuestra ciudadanía”, expresó.

El superintendente resaltó además la valentía y el compromiso del agente con el deber, al tiempo que extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la Unidad Motorizada de Caguas.

“El fallecimiento del agente Morales Aponte nos recuerda los riesgos que enfrentan nuestros policías cada día al salir a cumplir con su deber. Su sacrificio no será olvidado y su legado vivirá en la memoria de esta institución y del pueblo al que sirvió con honor y entrega”, apuntó González.

Morales Aponte, de 53 años y residente de Juncos, conducía una motocicleta Suzuki Boulevard azul, año 2022 a eso de las 6:20 de la mañana, cuando impactó con la parte lateral derecha de un vehículo Honda HR-V gris, año 2019, que invadió su carril.

El automóvil era conducido por Lylivette Carrión Castro, de 20 años y residente de Caguas, quien según testigos, cruzó con la luz roja mientras viraba a la izquierda desde el carril exclusivo hacia el centro comercial Plaza Centro. El choque provocó que el agente sufriera heridas de gravedad.

El agente se encontraba recluido en el Centro Médico de Río Piedras desde el miércoles pasado.