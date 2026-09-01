Una bañista murió ahogada en la tarde de hoy mientras se encontraba en la playa La Esperanza en Manatí.

Según datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, las autoridades fueron alertadas sobre los hechos y al llegar ya había sido sacada a la orilla.

Los paramédicos confirmaron que la mujer de unos 70 años no tenía signos vitales.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Arecibo junto al fiscal de turno investigan los hechos.