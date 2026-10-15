Una peatona murió atropellada en la noche de ayer, miércoles, en el kilómetro 3.9 de la carretera PR‑109, en el barrio Espino de Añasco.

El accidente se reportó a las 8:46 p.m., luego que el conductor de un vehículo marca Dodge Challenger, color azul y del año 2019, identificado Miguel A. Mandia García, de 41 años, impactó con la parte frontal derecha a una mujer de 39 años que caminaba por el área que carece de alumbrado.

La peatona, que sufrió heridas de carácter grave en diferentes partes del cuerpo, fue atendida en el lugar por el personal de Emergencias Médicas quienes la transportaron al hospital Mayagüez Medical Center, donde la Dra. Leslie Molina, certificó la ausencia de signos vitales.

Al conductor se le realizó una prueba de aliento en el alco-sensor, cuyo resultado fue de .01% de alcohol, por lo que se informó que el resultado es negativo.

La fallecido no ha sido identificada por las autoridades.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez en unión la fiscal Xiomara Quiles, se hicieron cargo de la investigación.