Muere camionero al caer por un risco en Cayey
La División de Patrullas de Carreteras de Caguas investiga junto al fiscal de turno.
El conductor de un camión pereció esta mañana, en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cercadillo, en Cayey.
Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 9:50 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-715, donde por razones desconocidas cayó por un risco el camión.
Se certificó la muerte en la escena del chofer del camión, quien no ha sido identificado por las autoridades.