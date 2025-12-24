El conductor de un camión pereció esta mañana, en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cercadillo, en Cayey.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 9:50 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-715, donde por razones desconocidas cayó por un risco el camión.

Se certificó la muerte en la escena del chofer del camión, quien no ha sido identificado por las autoridades.