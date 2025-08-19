Un accidente de carácter fatal con ciclista fue reportado en horas de la madrugada de hoy en la avenida Dr. José N. Gándara intersección con la calle 4 frente al Mesón de Amor en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre, aún sin identificar pedaleaba por el lugar en una bicicleta color azul y blanca sin portar equipo de seguridad.

Al llegar a la intersección, descendió de la bicicleta y se colocó en posición de cuclillas en la vía, momento en que fue impactado por un automóvil marca Toyota Yaris, color rojo y del año 2007, conducido por Edgardo Rivera Rivera.

El conductor del vehículo se detuvo posteriormente en la escena. Paramédicos municipales acudieron al lugar y transportaron al hombre herido al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde la Dra. Natalia Vélez certificó que llegó sin signos vitales.

A Rivera Rivera se le realizó la prueba de aliento para detectar presencia de alcohol en su organismo, arrojando un resultado negativo.

El agente Erick Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal Cristian Castro Plaza, se hicieron cargo de la investigación.