Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó cerca del mediodía de hoy viernes, cuando un conductor de 91 años impactó por la parte posterior un camión en el kilómetro 29.8 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Caguas a Cayey y posteriormente falleció.

Según datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, el accidente se reportó a las 11:18 a.m. cuando el conductor, de una guagua Nissan Pathfinder, color gris y del año 1993, impactó por el camión Mack R-600 del año 1988.

El conductor de la guagua, de 91 años, resultó con heridas de gravedad y sería transportado por paramédicos a un hospital donde certificaron que no tenía signos vitales.

La División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investiga los hechos junto al fiscal de turno.