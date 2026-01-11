La Policía informó de un accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en Isabela, en el que una persona perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar, personal de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investigó un incidente desgraciado reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:17 p.m., en la carretera 446, kilómetro 17, en el barrio Llanadas del mencionado municipio.

Según el reporte, mientras Luis F. Cruz Meléndez, de 57 años y residente de Isabela, manejaba un vehículo Toyota Highlander, de color vino, del año 2012, aparentemente sufrió un percance de salud e impactó una verja de cemento de una residencia ubicada en ese lugar.

El conductor fue asistido por paramédicos, quienes indicaron que había fallecido.

El Agente Yamil Pérez Rodríguez, supervisado por el sargento David Pardo Maisonave de tránsito, en unión a la Fiscal Jeannevy Avilés Ramírez, investigaron el incidente.