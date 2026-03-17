Don Pedro González De León, el hombre de 91 años acusado en un incidente de violencia doméstica ocurrido el pasado mes de diciembre murió este martes, confirmó su defensa a Telenoticias.

No se reveló la causa de muerte.

González De León tenía pendiente un juicio por jurado. Se encontraba con un grillete electrónico.

González De León había negado las acusaciones y lamentó que las autoridades dieran crédito al testimonio de la presunta víctima.

El caso se originó tras un supuesto incidente ocurrido el 10 de diciembre, cuando, según la presunta víctima, González De León le apagó el televisor y aparentemente le puso el pie al salir de la vivienda, provocando que tropezara.

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Un segundo episodio habría ocurrido el 11 de diciembre, cuando el hombre presuntamente profirió palabras soeces, amenazó de muerte a la mujer y arrojó sus pertenencias a la calle mientras ella preparaba café.

El imputado enfrentaba un cargo bajo el artículo 3.3 de la Ley 54, correspondiente a maltrato mediante amenaza verbal.

La disputa entre ambas partes surgió por la vivienda que compartieron durante 20 años.