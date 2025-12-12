( Suministrada por la Policía )

El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó ayer causa para arresto contra Pedro González De León, de 92 años, por maltrato y maltrato mediante amenaza a su pareja, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación del policía municipal de Hatillo Kevin Aguilar Reyes, los hechos ocurrieron entre el 10 y 11 de diciembre en el mencionado municipio.

La fiscal Liz Martínez Muñiz radicó los cargos.

El nonagenario fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $6,000.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de diciembre.