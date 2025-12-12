Directo a la cárcel un anciano por cargos de violencia doméstica
La víctima denunció que fue maltratada mediante amenaza.
PUBLICIDAD
El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó ayer causa para arresto contra Pedro González De León, de 92 años, por maltrato y maltrato mediante amenaza a su pareja, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
De acuerdo con la investigación del policía municipal de Hatillo Kevin Aguilar Reyes, los hechos ocurrieron entre el 10 y 11 de diciembre en el mencionado municipio.
La fiscal Liz Martínez Muñiz radicó los cargos.
El nonagenario fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $6,000.
Relacionadas
La vista preliminar fue pautada para el 23 de diciembre.