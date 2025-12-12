Mayra Nevárez Torres, convicta por causar la muerte del hermano del reguetonero Arcángel, Justin Santos Delanda, no conocerá cuánto tiempo deberá cumplir en prisión por su negligencia hasta tanto la jueza Wanda Cruz Ayala regrese de vacaciones.

El portavoz de la Oficina de la Administración de Tribunales, Jean Carlo Pérez, adelantó a Primera Hora que en el día de hoy, viernes, podría salir una citación.

“La vista será en algún momento de la semana que viene”, precisó el funcionario.

Esta vista de resentencia se realizará luego de que los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Luis Valentín Córdoba y Jesús Torres González radicaron ayer una “moción urgente en solicitud de señalamiento inmediato para vista de resentencia” que reclamaba que Nevárez Torres conociera su nueva pena en prisión hoy mismo. No obstante, la jueza que atendió el caso judicial está de vacaciones y no llegaría hasta la próxima semana.

PUBLICIDAD

Relacionadas Solicitan que Mayra Nevárez sea resentenciada mañana por la muerte del hermano de Arcángel

Ayer tarde, la jueza administradora de Asuntos de lo Penal, Nerisvel Durán Guzmán, emitió una orden que aclaraba el asunto.

“El juez que presidió y atendió el juicio, honorable Wanda Cruz Ayala, señalará el acto de dictar sentencia dentro del término solicitado por el Ministerio Público. Las partes recibirán la notificación del señalamiento tan pronto lo disponga la jueza Cruz Ayala, al regreso de sus vacaciones regulares autorizadas”, indica la orden.

Esta resentencia se tendrá que hacer conforme a una determinación que realizó el Tribunal de Apelaciones y que fue reconfirmada por el Tribunal Supremo, en torno a que la mujer debe cumplir cárcel y no arresto domiciliario, como decidió la jueza Cruz Ayala en enero pasado, por los delitos en los que resultó culpable.

Nevárez Torres resultó convicta por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal en la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando conducía en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y bajo los efectos del alcohol.

Imagen del accidente en el que perdió la vida Justin Santos. ( Suministrada )

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por la Ley 22 para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

En este accidente, murió Santos Delanda, de 21 años. También resultó gravemente herido Keven Monserrate Gandía.

Por los hechos, Nevárez Torres fue juzgada por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal a Monserrate Gandía al conducir de manera negligente y temeraria y en estado de embriaguez. Además, enfrentó un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

La jueza Cruz Ayala la sentenció el pasado 30 de enero a 15 años de restricción domiciliaria. El Departamento de Justicia apeló la determinación con éxito, lo que ha desembocado en que vaya a ser resentenciada a una pena en prisión.