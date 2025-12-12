Una conductora fue víctima de un robo en la modalidad de “carjacking”, reportado a eso de la 9:50 p.m. de ayer, jueves, en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-448 del barrio Eneas, en San Sebastián.

La perjudicada se encontraba estacionada a orillas de la carretera cuando se le acercaron varios hombres armados, uno de con un rifle, y mediante amenaza e intimidación le robaron su automóvil marca Kia Rio, del año 2018 y color gris.

El carro fue recuperado mas tarde, en la carretera PR-455 del barrio Cibao, en San Sebastián, donde fue abandonado por los asaltantes.

EL agente Edgar Pitre, adscrito al Distrito de San Sebastián, refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.