Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de Julio Delgado Fernández, un hombre de 46 años desaparecido desde el 25 de noviembre en la urbanización Villa del Carmen, en Caguas.

Según informó la División de Personas Desaparecidas del CIC de Caguas, Delgado Fernández fue reportado desaparecido por su padre.

Delgado Fernández fue descrito como de tez negra, de seis pies con una pulgada de estatura, 240 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como seña particular, posee un tatuaje de telaraña en la pierna izquierda.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta roja de manga corta y un pantalón deportivo negro. También se indicó que conduce un Toyota Corolla gris del 2025, tablilla KTA-012.

La Policía exhortó a cualquier persona que pueda tener información a comunicarse de manera confidencial con la Línea Confidencial al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas del SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También pueden llamar al CIC de Caguas al 787-744-7251 o escribir mediante la página oficial de Facebook de la Policía de Puerto Rico.